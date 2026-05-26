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Boiro

El Aula CeMIT de Boiro ofrece cursos formativos en nuevas tecnologías para junio

Las inscripciones para participar deben hacerse mediante los teléfonos 981 84 26 35 o 629 769 139

Redacción
26/05/2026 12:03
El alcalde, José Ramón Romero, y la edila de Cultura, María Outeiral, visitaron el aula Cemit de la localidad boirense para conocer sus últimas renovaciones de material.
El alcalde, José Ramón Romero, y la edila de Cultura, María Outeiral, en el aula
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El Aula CeMIT del Concello de Boiro oferta nuevos cursos formativos en nuevas tecnologías para el mes de junio. Las inscripciones para participar deben hacerse mediante los teléfonos 981 84 26 35 o 629 769 139.

Los cursos que se van a desarrollar en el mes de junio son 'Retoque de fotos con Gimp', entre el 1 y el 4 de mayo en horario de 10 a 12 horas; y 'Edición e montaje de vídeo', del 9 al 11 de junio en horario de 10 a 12 horas.

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