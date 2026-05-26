El Aula CeMIT de Boiro ofrece cursos formativos en nuevas tecnologías para junio

El alcalde, José Ramón Romero, y la edila de Cultura, María Outeiral, en el aula

El Aula CeMIT del Concello de Boiro oferta nuevos cursos formativos en nuevas tecnologías para el mes de junio. Las inscripciones para participar deben hacerse mediante los teléfonos 981 84 26 35 o 629 769 139.

Los cursos que se van a desarrollar en el mes de junio son 'Retoque de fotos con Gimp', entre el 1 y el 4 de mayo en horario de 10 a 12 horas; y 'Edición e montaje de vídeo', del 9 al 11 de junio en horario de 10 a 12 horas.