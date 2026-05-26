Boiro habilitará pequeños nichos para alojar cenizas en el entorno de la Praza do Concello

El gobierno local prevé obras de impermeabilización en la Praza do Concello

El gobierno local de Boiro propone para su debate y aprobación en el Pleno el uso de 1,2 millones de euros del remanente para la ejecución de pavimentados en varios puntos del término municipal y otros proyectos.

Desde el Concello apuntan que en el caso de los pavimentados se van a realizar actuaciones para la renovación en varias calles del núcleo urbano, por un importe cercano al medio millón de euros, que se invertirán en el asfaltado de la Avenida da Constitución, desde la rotonda de la Avenida de Compostela hasta la de Espiñeira, también un tramo de la calle Norberto Pijuán con Vimieiro, Estatuto de Galicia y Dereitos Humáns.

También se prevé la renovación del pavimento y mejora de pluviales en Agra Vella, en Cabo de Cruz, con una inversión de casi 120.000 euros. Otra acción es la de un pavimento en Lampón, en el vial que va de Peralto al puerto y en la calle Padre Joseba Beobide.

Otros proyectos que se pretenden realizar con esta aprobación de crédito es la impermeabilización de la Praza do Concello mediante un proyecto que dará cabida a pequeños nichos destinados a alojar urnas con cenizas. También se invertirá en un aula gastronómica en la plaza de abastos y ochenta columbiarios en el cementerio