Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Un incendio en un aserradero abandonado en Boiro se salda con daños materiales

El suceso ocurrió en la zona de O Saltiño, cuando se procedía al desmontaje de unos silos de serrín

Sandra Rey
25/05/2026 11:30
Efectivos de los bomberos de Boiro y Riberia durante el operativo
Efectivos de los bomberos de Boiro y Riberia durante el operativo
Bomberos Boiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Bomberos del Consorcio contra Incendios y Salvamentos de A Coruña con base en Boiro y Ribeira, actuaron esta mañana en un incendio registrado en un silo en la zona de O Saltiño, en el municipio boirense, que tan solo dejó daños materiales.

Según explican fuentes de los bomberos, el fuego se originó en un aserradero abandonado donde se procedía al desmontaje de unos silos de serrín. La gran cantidad de humo generada ocasionó que el suceso fuese más aparatoso de lo que realmente era, explican, pero no hubo que lamentar daños personales, pues tan solo el depósito se vio afectado.

En el operativo también participaron la Policía Local de Boiro, la Guardia Civil y Protección Civil.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620