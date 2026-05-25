Un incendio en un aserradero abandonado en Boiro se salda con daños materiales

Efectivos de los bomberos de Boiro y Riberia durante el operativo Bomberos Boiro

Bomberos del Consorcio contra Incendios y Salvamentos de A Coruña con base en Boiro y Ribeira, actuaron esta mañana en un incendio registrado en un silo en la zona de O Saltiño, en el municipio boirense, que tan solo dejó daños materiales.

Según explican fuentes de los bomberos, el fuego se originó en un aserradero abandonado donde se procedía al desmontaje de unos silos de serrín. La gran cantidad de humo generada ocasionó que el suceso fuese más aparatoso de lo que realmente era, explican, pero no hubo que lamentar daños personales, pues tan solo el depósito se vio afectado.

En el operativo también participaron la Policía Local de Boiro, la Guardia Civil y Protección Civil.