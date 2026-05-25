Boiro
Un incendio en un aserradero abandonado en Boiro se salda con daños materiales
El suceso ocurrió en la zona de O Saltiño, cuando se procedía al desmontaje de unos silos de serrín
Bomberos del Consorcio contra Incendios y Salvamentos de A Coruña con base en Boiro y Ribeira, actuaron esta mañana en un incendio registrado en un silo en la zona de O Saltiño, en el municipio boirense, que tan solo dejó daños materiales.
Según explican fuentes de los bomberos, el fuego se originó en un aserradero abandonado donde se procedía al desmontaje de unos silos de serrín. La gran cantidad de humo generada ocasionó que el suceso fuese más aparatoso de lo que realmente era, explican, pero no hubo que lamentar daños personales, pues tan solo el depósito se vio afectado.
En el operativo también participaron la Policía Local de Boiro, la Guardia Civil y Protección Civil.