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Boiro

El Pazo de Goiáns acoge la presentación del libro ‘La sombra de Carmen’ de Manuel Losada

Será el próximo viernes, 29 de mayo, a las ocho de la tarde

Redacción
25/05/2026 19:55
La concejala, María Outeiral, y el escritor, Manuel Losada
La concejala, María Outeiral, y el escritor, Manuel Losada
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El Concello de Boiro promueve la presentación del nuevo libro de Manuel Losada ‘La Sombra de Carmen’, que tendrá lugar el próximo viernes, 29 de mayo, en el Pazo de Goiáns, a las ocho de la tarde. 

La novela está inspirada en el municipio barbanzano y en vecinos y vecinas del mismo, y es la segunda parte de la obra ‘El banco de Carmen’. En la presentación del acto, el autor ya adelantó que “se trata da segunda parte do thriller que vai responder ás intrigas dos lectores”. La concejala, María Outeiral, acompañó al escritor e invitó a los boirenses a asistir a la presentación de la obra.

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