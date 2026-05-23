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Boiro

El IES Félix Muriel de Rianxo consigue dos galardones en el Festival Audiovisual Olloboi

La entrega de premios tuvo lugar el pasado viernes en la Abadía de San Enrique en Boiro

Redacción
23/05/2026 12:05
Imagen de archivo de una gala anterior
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El IES Félix Muriel de Rianxo se alzó el pasado viernes, 22 de mayo, con dos galardones en el Festival Audiovisual Olloboi, cuya gala se celebró en la Abadía de San Enrique, en Boiro. En concreto, el centro educativo se llevo premios en la Categoría ESO, con su cortometraje 'Ausencia', y en la 'Muchachada Matiné', con la pieza 'Nos vellos tempos', que consiguió emocionar y conectar con la sala.

La gala estuvo conducida por Sabela Hermida y Mario Brión (@olaxonmario), quienes convirtieron la Abadía de San Enrique en una auténtica celebración colectiva, en el que los jóvenes fueron los protagonistas.

Cientos de chicos y chicas llegados desde distintos puntos de Galicia, e incluso del País Vasco y Portugal, llenaron el espacio de energía, alegría y cine. Entre los demás centros premiados estuvieron participantes de A Coruña, Arteixo, Redondela, Vigo, Rábade, Donosti y Viana do Castelo (Portugal).  

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