Ambar estrecha lazos sociales a través del baile y las artes gracias a su proyecto ‘Interdependencias’

Miembros y usuarios de la entidad, así como vecinos y visitantes, disfrutaron de una jornada que constó de mesas redondas, un DJ, premios y sesión vermú Cedida

Las Asociación Ambar de las Personas con Diversidad Funcional y la entidad Concomitentes unieron fuerzas para celebrar este sábado en la Rúa Doutor Santos Mieites de Boiro un encuentro abierto al público, en el marco del proyecto ‘Interdependencias’. La iniciativa nace con el objetivo de estrechar lazos sociales, artísticos y de cuidado en la comarca do Barbanza, poniendo la cultura en el centro de la inclusión.

El acto comenzó con una mesa redonda dirigida a las familias y a los vecinos, en la que participaron del director de Concomitentes, Fran Quiroga, la mediadora, Natalia Balseiro, el responsable de Arte de la asociación boirense, Manu Mimé, la presidenta de Ambar, Milagros Rey Pérez, así como los usuarios de la entidad, Moisés Calvo y Sonia Alonso.

Durante la conversación, Natalia Balseiro hizo un llamamiento a la implicación ciudadana: “Estamos aquí porque queremos que a xente se faga parte activa deste proxecto”. Por su parte, Moisés y Sonia compartieron los avances del proceso, así como sus preocupaciones personales, con un especial interés centrado en la puesta en valor de la naturaleza y del patrimonio local.

También, Manu Mimé destacó el propósito social de Ambar: “O noso traballo céntrase en que as persoas con diversidad funcional acaden unha autonomía plena”, apuntando que “saír da rutina, algo que para moitos resulta sinxelo, é un reto para quen atopa barreiras no seu día a día”.

Posteriormente, el ambiente se volvió festivo con la iniciativa ‘Ghastas Pista RPM’. Bajo la dirección de Caterina Varela y Féliz Fernández, del Colectivo RPM, y con la música de Rey DJ, la calle se transformó en un espacio de expresión y celebración colectiva donde el baile eliminó cualquier posible barrera.

La jornada finalizó con una entrega de premios y con un vermú popular para todos los presentes.

Con este evento, ‘Interdependencias’ da su primer gran paso en Boiro, demostrando que el arte y la participación ciudadana son los mejores aliados para avanzar hacia una sociedad más humana e interconectada.