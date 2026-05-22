Un operario resulta herido de gravedad al precipitarse de un andamio en la céntrica Rúa Estatuto de Galicia, en Boiro

El operario herido pudo ser estabilizado y llevado en ambulancia hasta las inmediaciones del helicóptero H3 del 061 para proceder a su evacuación hasta el Clínico compostelano Chechu Río

Un operario de 61 años y natural de Pontecesures resultó herido de gravedad al precipitarse desde un andamio de una obra en el patio interior de un edificio en la Rúa Estatuto de Galicia, en pleno casco urbano de Boiro. Fue un particular que se percató de la gravedad de los hechos el que en torno a las cuatro de esta tarde contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido.

Al parecer, el trabajador se encontraba a la altura de la cuarta planta del inmueble cuando, por razones que se desconocen, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde unos nueve metros, golpeándose contra el andamio y un tejadillo hasta que fue a parar al suelo. A falta de un pronóstico más exhaustivo, ese varón presentaba un fuerte traumatismo craneal y con politraumatismos por diferentes partes de su cuerpo.

Con la información facilitada, sus gestores dieron traslado del aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a su helicóptero medicalizado H3 con base en Santiago de Compostela, que se desplazó hasta la localidad boirense, para aterrizar en una finca de la parte alta de la Avenida da Constitución.

Igualmente, también se desplazaron efectivos de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, del servicio municipal de Protección Civil, de la Policía Local y de la Guardia Civil. Hasta las inmediaciones de esa parcela donde aterrizó la aeronave acudieron una ambulancia asistencial con el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de O Saltiño, además de dotaciones de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de la localidad, para trasladar a su equipo médico hasta el lugar del accidente laboral. y prestar asistencia a la víctima.

Según ha podido saber este periódico, el equipo médico que le prestó asistencia a la víctima logró estabilizarlo en torno a las cinco de la tarde, para seguidamente proceder a inmovilizarlo por completo y fue introducido en la ambulancia para posteriormente llevarlo hasta el helicóptero, para subirlo en el mismo y fue trasladado de urgencia hasta el servicio de Urxencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) para recibir la atención sanitaria que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.