A Pousada da Galiza Imaxinaria' alberga la presentación del ciclo de conciertos 'Enraigadas', dentro del que hoy actuará Berlai

Jacobo Sutil, acompañado de Suso Santamaría, así como músicos y promotores del ciclo de conciertos presentaron la programación, que hoy incluye la actuación de Berlai

La Axencia Galega das Industrias Culturais eligió la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria', en Boiro, para llevar a cabo la presentación do ciclo de conciertos de 'Enraigadas', promovido por Charlatana Sociedade Cooperativa Galega, con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la convocatoria de subvenciones para proyectos de programación musical en salas privadas. Se trata de una iniciativa que recibe 45.767 euros de ayuda para desarrollar a lo largo de este año una cartelera de 12 conciertos en diferentes espacios de la comunidad autónoma y otra decena en 2027.

Este ciclo ya ofreció los pasados meses de marzo y abril las actuaciones de Andhrea & The Black Cats en la 'Pecera' de Vigo y en la referida sala boirense, así como de Sabela King & The Heartbreakers y The Lakazans en 'La Room' de Ferrol, y proseguirá hoy, 22 de mayo, con un recital de Berlai en 'A Pousada da Galiza Imaxinaria'. De hecho, durante la presentación en la sala gestionada por Suso Santamaría del referido ciclo gallego, ese mismo artista ofreció una pequeña actuación en directo como anticipo de lo que podrá ver y escuchar el público que acuda a presenciar a partir de las diez de esta noche su actuación completa con su estilo que bebe de la tradición gallega, del indie-pop, del rock y de la música electrónica

La programación de 'Enraigadas' seguirá el 30 de mayo con Habelas Hainas en la sala 'Guión' de Pontedeume; el 13 de junio con Cachas & Cousins en el 'Club Clavicémbalo' de Lugo; o 1 de agosto con Habelas Hainas, en el 'Arca da Noe' de Vilar de Santos; el 11 de septiembre con Sacha na Horta en el 'Club Clavicémbalo'; el 10 de octubre con Blues do País y O Sindicato da Verbena en el 'Arca da Noe'; el 24 de octubre con The Lakazans y el 28 de noviembre con Habelas Hainas, ambas en el 'Pub Gatos' de Melide.

Descentralizada y prolongada

La propuesta impulsada por Charlatana forma parte de la convocatoria con la que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude apoya la programación musical en salas privadas durante 2026, y a través de esta línea le concede 358.586 euros a nueve entidades promotoras para la puesta en marcha de 141 conciertos de 80 artistas y grupos en 16 salas de toda Galicia. Con esta medida, la Xunta de Galicia pretende contribuir a una oferta musical diversa, descentralizada y sostenida en el tiempo, a la vez que "favorece a profesionalización das empresas promotoras, a coordinación cos espazos de exhibición e o acceso do público a programacións de calidade en distintos puntos do territorio galego".

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, destacó que 'Enraigadas' representa "moi ben o espírito desta nova liña de apoio, orientada a reforzar a música ao vivo nas salas, a favorecer a circulación de artistas do panorama musical galego e a consolidar programacións con identidade propia, estables e próximas ao público”. En este sentido, subrayó que las salas privadas “son unha parte esencial do ecosistema musical, porque permiten manter unha actividade continuada máis alá dos grandes eventos e xeran espazos fundamentais para a creación, a profesionalización e o encontro coa cidadanía”.