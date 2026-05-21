El BNG boirense denuncia el incumplimiento del acuerdo plenario de hace un año para arreglar el campo de fútbol de Bealo

Sol Agra y Raquel Suárez se reunieron con representantes del Club Deportivo Galicia Bealo y el Galicia Bealo Lorchos de fútbol gaélico

El grupo municipal del BNG de Boiro viene de denunciar lo que califica de “incumprimento” del gobierno local del acuerdo plenario de hace un año a propuesta suya, que fue aprobado por unanimidad, para impulsar el arreglo del campo de fútbol de Bealo y tramitar la correspondiente solicitud de financiación a la Diputación de A Coruña. Su portavoz, Raquel Suárez, expresó su sorpresa ante esa situación, que achaca a la “inacción do goberno”, para seguidamente incidir en que “o arranxo deste campo é unha necesidade real para os clubes e para a veciñanza de Bealo”, pues en el mismo desarrollan su actividad el Club Deportivo Galicia Bealo y el Galicia Bealo Lorchos de fútbol gaélico.

La portavoz de la formación frentista afirmó que, ante a falta de movimientos por parte del ejecutivo local, registró en septiembre pasado una solicitud en el Ayuntamiento para instar al equipo de gobierno a cumplir lo aprobado, y subrayó que el pasado 30 de abril se cumplió un año de ese acuerdo “e non hai nin un só avance”, denunció. Frente a ello, Suárez Regades afirmó que “parécenos que o goberno municipal está ríndose dos clubes e dos cidadáns de Bealo. É unha falta de respecto directa á promoción do deporte”. Y también criticó la postura del PSOE, señalando que “non entendemos que votasen a favor simplemente para quedar ben cando despois non executan absolutamente nada”.

Mino Álvarez, responsable del Galicia Bealo Lorchos de fútbol gaélico, explicó las dificultades que afronta su entidad por la situación actual do campo: “Temos equipos masculino e feminino e queremos xogar neste campo, pero non é posible porque o regulamento do fútbol gaélico esixe ter céspede”. Además, lamentó que el club se vea obligado a desplazarse a otras localidades para disputar competiciones y para organizar eventos deportivos. “Levamos tres anos organizando a Copa Galega de Fútbol Gaélico, que move entre 300 e 400 persoas, e tivemos que levala para Ribeira porque en Boiro non podemos albergar un torneo destas características. A falta de interese do Concello fainos emigrar”, manifestó al respecto, para seguidamente animar al gobierno local “a poñerse mans á obra dunha vez porque estamos perdendo moitas oportunidades para promocionar o noso deporte”.

Demanda histórica

David Rodríguez, presidente do Galicia Bealo, que sostuvo que su entidad es la segunda de Boiro con más equipos en la Federación Galega de Fútbol, explicó que la demanda del césped artificial lleva muchos años sobre la mesa y que el club pensaba que el acuerdo plenario del año pasado “ía ser o paso definitivo”. “O club xa conseguiu o acordo da comunidade de montes para facer a cesión ao Concello, pero desde o goberno municipal non houbo máis movementos que silencio e impedimentos”, criticó. Además, Rodríguez señaló que “o proxecto conta co apoio da Federación Galega de Fútbol, que ve o enorme potencial destas instalacións. O único que falta é o apoio do Concello”, y agradeció el respaldo de Raquel Suárez y del BNG para defender las necesidades del club y de la parroquia.

Desde el ámbito provincial, la diputada nacionalista Sol Agra explicó que la solicitud de subvención nominativa para financiar el arreglo del campo de fútbol de Bealo “segue sen tramitarse na Deputación”, pese a que el pleno municipal aprobó pedir esa ayuda económica. Segundo indicou, o pleno do Concello aprobou hai xa un ano solicitar esta subvención, y que “sen esa documentación non se pode activar o procedemento administrativo que permitiría levar posteriormente a concesión económica ao pleno da institución provincial. Y reiteró el compromiso do BNG con esa iniciativa: “Seguiremos traballando tanto desde o ámbito municipal como desde a Deputación e comprometémonos a apoiar esta subvención nominativa cando chegue a pleno, pero é imprescindible que o Concello cumpra coa súa parte para que o proxecto poida materializarse”.