Un total de 22 cortometrajes son finalistas a los premios 'Olloboi', que se entregarán el viernes en Boiro

Imagen de archo de una de las galas de entrega de premios del Festival Olloboio, que convierte a Bopiro por un día en la capital gallega del sector audiovisual

La Abadía de San Enrique albergará este viernes, día 22 de mayo, a partir de las seis y media de la tarde, el Festival Audiovisual Olloboi, empezando con proyección de los cortos realizados en los centros educativos de Boiro. Media hora después se procederá a una acción similar de los trabajos elaborados durante la mañana y en tiempo récord en la actividad ‘Muchachada Matiné’.

Y desde las siete y media de la tarde se desarrollará la gala de entrega de premios -estará presentada por Sabela Hermida y Mario Brión y que tendrá el acompañamiento de la Escola de Música de Boiro- y para los que hay un total de 22 finalistas entre los más de 70 cortometrajes presentados de tres países. Aún así, hay algunas categorías, como es la del caso de Bacharelato y ciclos de FP, en que, con cuatro finalistas seleccionados -'Axfisia', 'Toda a verdade', 'As Peta 3' y 'A Metamorfose'-, sólo habrá un premio debido a la baja participación, mientras que la modalidad de más de 18 años quedó desierta por decisión del jurado.

Ane esa situación, desde la organización no se han quedado con los brazos cruzados y es por ello por lo que se creó una nueva categoría especial, denominada 'Compromiso', para reconocer aquellos cortometrajes más críticos y comprometidos con la memoria, la sociedad y las realidades que que la atraviesan, y que contará con dos premios, a los que aspiran cinco trabajos bajo los títulos 'Fogar', 'Investigación Espacio Público: Plaza del Cesac', 'Palestina', 'Estou contigo' y 'Coma lobos'.

Además, como finalistas en la categoría de ESO aspiran a los premios los trabajos titulados 'Ausencia', 'Tudo al contrario', 'Mafalda', 'Que teño fame' y 'Tiroteo', mientras que en Olloboi PT aspiran a algunos de los galardones los títulos ''Se tivese cinco minutos para viaxar ao pasado', 'Magia Anti-Bullying' y 'Na hora de por a mesa eramos cinco'; y en la modalidad Peque son finalistas 'O aprendiz', 'O pozo dos deseos', 'Rachando o telón', 'Onde viaxan as lembranzas' y 'A viaxe dos faro'. Tras la entrega de los premios, que se calcula para las ocho y cuarto de la tarde, dará comienzo la cena, a la que seguirá una fiesta.