Inician en Boiro los trabajos de puesta a punto de las playas de la localidad de cara al verano

La playa de Barraña fue la primera del municipio por la que se iniciaron las tareas de puesta a punto de cara a la temporada estivalpunto

Después de dar por rematada la temporada de lluvias más fuertes, el Ayuntamiento boirense inició los trabajos de limpieza y acondicionamiento de las playas para su puesta a punto de cara a la temporada estival. Esas labores dieron comienzo en el arenal de Barraña para seguir en los de Carragueiros, A Retorta y Mañóns, para continuar de manera progresiva en el resto, incluyendo las pequeñas calas. Desde el gobierno local indicaron que se está llevando a cabo una limpieza mecánica para retirar la capa de residuos depositada en la superficie arenosa a consecuencia de las mareas y de los temporales del invierno, para luego dejarla plana. Esas tareas se completarán durante el verano con la que se realizará diariamente y de manera manual para eliminar los residuos arrastrados en las subidas y bajadas de las mareas.

Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó sacar a contratación por 155.765,08 euros las obras de mejora de la eficiencia energética en el centro social de Cures, que cuenta con financiación a cargo del Plan Único dos Concello de la Diputación de A Coruña. Este proyecto contempla la sustitución de la cubierta de fibrocemento existente por un aislamiento sobre forjado horizontal para conseguir la mejora de la envolvente y falso teito. Además, se acometerá la instalación de un sistema de ventilación con recuperador de calor y la sustitución de las actuales luminarias por otras tipo led. Y se contemplan actuaciones de impermeabilización de la fachada y otras actuacións interiores el pintado de todas las estancias y el cambio de las carpinterías, que también afectará a las exteriores. Desde la Administración local indicaron que el procedimiento de licitación se publicará en próximas fechas en la Plataforma de Contratos do Sector Público para que as empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.