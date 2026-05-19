Sale a contratación por 154.138 euros la compra e instalación de una bomba de calor aerotérmica para la casa consistorial de Boiro

Imagen del consistorio boirense, en el que se proyecta la instalación de bomba de calor aerotérmica

En el transcurso de la celebración del pleno de la corporación municipal de Boiro para debatir y aprobar el presupuesto municipal, algún grupo de la oposición se extrañaba de la inclusión en el anexo de inversiones de la adquisición e instalación de una bomba de calor por importe de 154.138,44 euros. Ni en aquel momento ni desde entonces se había vuelto a saber nada de ello. Ahora, el Ayuntamiento boirense anuncia que sacó a contratación la instalación de una bomba de calor aerotérmica para instalar en el consistorio y su presupuesto de licitación asciende al referido importe

Esta inversión cuenta con financiación del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), a través de una subvención de 114.757,59 euros, mediante un programa de incentivos para la implantación de instalación de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU- y que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta antes de rematar el próximo 1 de junio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las explicaciones que ofrecen desde el gobierno local para justificar esta inversión hacen referencia a que el objetivo que se persigue con ello es “mellorar a eficiencia enerxética do sistema de calefacción, optimizando o consumo enerxético e reducindo as emisións contaminantes mediante a incorporación de bombas de calor aire-auga tipo aerotermia, que traballarán de maneira conxunta coas caldeiras de gas xa instaladas”. Y añade que el sistema proyectado consistirá en la instalación de instalación de no sólo una sino de tres bombas de calor aire-agua en configuración de cascada con una potencia determinada y que se integrarán con las dos calderas de gas existentes, “configurando un sistema híbrido que vai permitir optimizar o rendemento das instalacións térmicas”.