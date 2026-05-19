Sale a contratación por 154.138 euros la compra e instalación de una bomba de calor aerotérmica para la casa consistorial de Boiro
En el transcurso de la celebración del pleno de la corporación municipal de Boiro para debatir y aprobar el presupuesto municipal, algún grupo de la oposición se extrañaba de la inclusión en el anexo de inversiones de la adquisición e instalación de una bomba de calor por importe de 154.138,44 euros. Ni en aquel momento ni desde entonces se había vuelto a saber nada de ello. Ahora, el Ayuntamiento boirense anuncia que sacó a contratación la instalación de una bomba de calor aerotérmica para instalar en el consistorio y su presupuesto de licitación asciende al referido importe
Esta inversión cuenta con financiación del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), a través de una subvención de 114.757,59 euros, mediante un programa de incentivos para la implantación de instalación de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU- y que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta antes de rematar el próximo 1 de junio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las explicaciones que ofrecen desde el gobierno local para justificar esta inversión hacen referencia a que el objetivo que se persigue con ello es “mellorar a eficiencia enerxética do sistema de calefacción, optimizando o consumo enerxético e reducindo as emisións contaminantes mediante a incorporación de bombas de calor aire-auga tipo aerotermia, que traballarán de maneira conxunta coas caldeiras de gas xa instaladas”. Y añade que el sistema proyectado consistirá en la instalación de instalación de no sólo una sino de tres bombas de calor aire-agua en configuración de cascada con una potencia determinada y que se integrarán con las dos calderas de gas existentes, “configurando un sistema híbrido que vai permitir optimizar o rendemento das instalacións térmicas”.