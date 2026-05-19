Promueven la celebración en Boiro de un encuentro para estrechar lazos sociales, artísticos y de cuidados en la comarca

Imagen parcial del cartel del encuentro promovido por Ambar y Concomitentes en Boiro

Ambar, en colaboración con Concomitentes, programó para el sábado 23, desde las 11.30 horas y en Rúa Santos Mieites, de Boiro, un encuentro abierto enmarcado en el proceso de mediación de la iniciativa ‘Interdependencias’, que busca estrechar lazos sociales, artísticos y de cuidado en O Barbanza. Su objetivo pasa por generar un espacio de diálogo y visibilidad para “sumar novas persoas comitentes ao proxecto, ao tempo que se celebra o potencial do movemento para construír comunidade”.

La jornada arrancará con una mesa de debate dirigida a las familias y ciudadanía en general para abordar el impacto de ‘Interdependencias’ a través de la participación de sus protagonistas: Fran Quiroga, director de Concomitentes; la mediadora Natalia Balseiro; Milagros Rey y Manu Mimé, presidenta y responsable de Arte de Ambar, respectivamente, y los comitentes y usuarios de la entidad, Moisés Calvo y Sonia Alonso.

A las doce del mediodía llegará el turno de ‘Ghastas Pista RPM’, un maratón de baile abierto que contará con música de Rey DJ y la conducción de los creadores Caterina Varela y Félix Fernández, integrantes do colectivo RPM, para hacer del baile una herramienta de expresión colectiva y celebración de afectos. El acto rematará con una entrega de premios y un vermú libre.