Ponte Beluso honrará los días 22 y 23 de mayo a Santa Rita y a la Virxe das Angustias
El lugar de Ponte Beluso, en la parroquia boirense de Bealo, celebrará los días 22 y 23 de mayo sus fiestas en honor a Santa Rita y de la Virxe das Angustias, respectivamente. Así, este próximo viernes, a partir de las diez de la noche habrá una churrascada patrocinada por la carnicería 'O Jalo' y amenizada por Pandereteiras Ultreia y el grupo A Requinta de Lampai.
Por su parte, este sábado habrá desde primera hora del día alboradas y pasacalles con los grupos de gaitas Aires de Río Vello y Os Pequenos do Barbansa, mientras que la misa solemne cantada dará comienzo a la una de la tarde, seguida de una sesión vermú con Trío Arena, que se alternará en la verbena con la orquesta Saudade. Y, por último, el lunes 25 de mayo, a partir de las ocho de la tarde, se oficiará una misa en honor a la Virxe das Angustias.