Ponte Beluso honrará los días 22 y 23 de mayo a Santa Rita y a la Virxe das Angustias

Cartel de las fiestas que se celebrará este próximo fin de semana en el lugar boirense de Ponte Beluso

El lugar de Ponte Beluso, en la parroquia boirense de Bealo, celebrará los días 22 y 23 de mayo sus fiestas en honor a Santa Rita y de la Virxe das Angustias, respectivamente. Así, este próximo viernes, a partir de las diez de la noche habrá una churrascada patrocinada por la carnicería 'O Jalo' y amenizada por Pandereteiras Ultreia y el grupo A Requinta de Lampai.

Por su parte, este sábado habrá desde primera hora del día alboradas y pasacalles con los grupos de gaitas Aires de Río Vello y Os Pequenos do Barbansa, mientras que la misa solemne cantada dará comienzo a la una de la tarde, seguida de una sesión vermú con Trío Arena, que se alternará en la verbena con la orquesta Saudade. Y, por último, el lunes 25 de mayo, a partir de las ocho de la tarde, se oficiará una misa en honor a la Virxe das Angustias.