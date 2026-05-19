Una andaina programada para el 31 de mayo en Boiro recaudará fondos a favor de la asociación BarbanTEA

Parte superior del cartel anunciador de la II Andaina Solidaria a beneficio de BarbanTEA

Peñas Boiro Asociación Cultural programó para el día 31 de mayo, con colaboración municipal, la celebración de su segunda andaina solidaria a beneficio de BarbanTEA (Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza). La salida se anuncia para las diez de la mañana desde la Praza de Galicia y se contemplan dos recorridos alternativos

Una de las distancias, de cinco kilómetros y medio, está pensada para quien acuda con niños o con carritos, y que discurrirá por el paseo marítimo de Barraña, la senda fluvial del río Coroño y regreso por la zona escolar hasta el punto de partida; y otro de 10 kilómetros que se extenderá hacia la zona del Pazo de Goiáns, en donde se anuncia que habrá "sorpresas para os participantes.

En ambos recorridos habrá puntos de avituallamiento intermedio, así como en la línea de llegada, en donde no faltará la animación musical en la calle peatonal, según comunicaron fuentes municipales. Desde la organización se ruega a los participantes en esta caminata que acudan con una camiseta de color blanco.

Inscripción online y presencial

Los interesados en participar pueden apuntarse en ese paseo tanto vía online a través del enlace ( https://www.avaibooksports. com/inscripcion/ii-andaina-solidaria-peneira/inscripcion_datos/) o escaneando el código QR del cartel oficial, que se acompaña en esta información, como de manera presencial en las mesas que se instalarán por parte de la entidad convocante los días 20, 21, 27 y 28 en la calle peatonal. Además, se habilitó el dorsal 0 para todas aquellas persoas que non puedan o no tengan intención de participar en ese paseo, pero que están interesadas en realizar una aportación económica a favor de BarbanTEA.

Las inscripciones, con una cuota de 7 euros -incluye la entrega de pañoleta oficial, dorsal y avituallamiento de agua y pieza de fruta-, y cuya recaudación se destinará de manera íntegra a favor de la entidad destinataria "gracias a todos los colaboradores que a financian", según manifestó el presidente de Peñas Boiro, David Laíño.

Donación y visibilidad

Patricia Davila, presidenta de BarbanTEA desde hace algo más de un año, expresó en nombre de dicho colectivo, el agradecimiento que sienten hacia Peñas Boiro “por contar coa asociación como beneficiaria desta andaina, non so pola importancia da doazón, senón porque nos axuda a darlle visibilidade aos trastornos do espectro autista e tamén á asociación”.

Por su parte, la edila de Cultura, María Outeiral, que acompañó a ambas entidade, trató de animar a la ciudadanía a participar en esta cita "que mestura deporte, cultura e solidariedade", y de la que subrayó que persigue un destacado objetivo, como es el de recaudar fondos que irán en su totalidad a beneficio de dicha asociación y que redundará en mejoras para personas con TEA o TDAH.