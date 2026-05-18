Una furgoneta aparcada cerca de la playa de Carragueiros queda calcinada tras declararse un incendio en la zona del motor

Los Bomberos del parque comarcal de Boiro sofocaron con agua el incendio del vehículo, que quedó totalmente inservible

Una furgoneta de la marca Citroën que estaba aparcada en una pista próxima a la playa boirense de Carragueiros fue esta mañana pasto de las llamas y quedó completamente calcinada e inservible tras declararse un incendio que, al parecer, se originó en su parte delantera, donde se ubica el motor.

Al parecer, una mujer había acudido con ese vehículo hasta ese sitio para proceder a desbrozar una finca cuando empezó a ver que salían fuego y humo del mismo y fue entonces cuando contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido.

Con la información facilitada, los gestores de la sala de operaciones de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a la Policía Local y a la Guardia Civil del municipio.

Cuando llegaron al lugar los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira, el incendio ya estaba muy extendido y una bola de fuego envolvía la furgoneta. Por ello, esos efectivos iniciaron las tareas de extinción con agua y lo dieron por sofocado completamente en torno a las doce y media del mediodía.