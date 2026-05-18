Sale a licitación por 204.000 euros la obra para reparar la cubierta del centro social de Cabo de Cruz

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Boiro aprobó el proyecto para acometer la reparación e impermeabilización, así como el sellado de cubos, de la cubierta del centro social de Cabo de Cruz por 203.999,93 euros, presupuesto inicial por el que sale a licitación esta actuación, que estará financiada con cargo al Plan Único dos Concellos de la Diputación.

El gobierno local reconoce que dicho inmueble se encuentra en estado de deterioro por problemas estructurales, con filtraciones de agua “que impiden o desenvolvemento de arranxos e acondicionamento interiores”. Igualmente, se contempla el arreglo de accesos con levantamiento de pavimento e impermeabilización, así como la sustitución de canalones, y bajantes de aluminio.

La obra se completará en su interior con la reposición del falso techo y reparación de la pintura por humedades. Esas obras forman parte de una primera fase para el arreglo integral de dicho centro social. “Traballamos nun programa para a renovación de todos os centros sociais e que vai dende reparacións estruturais a pequenos arranxos para mellorar os servizos que se prestan”, dijo el alcalde, José Ramón Romero.

Acuerdo plenario

Cabe recordar que el pleno de la corporación municipal boirense del pasado mes de septiembre ya aprobó por unanimidad en el pleno ordinario celebrado a última hora de la tarde del miércoles la propuesta en la que se contemplan tres obras que remitirá a la Diputación de A Coruña para su inclusión en la segunda fase del POS+ Adicional 2025, por un importe total de 389.993 euros.

Entonces, ya se indicó que el proyecto más destacado, al menos por importe, era el de la reparación en la cubierta y obras complementarias en el centro social de Cabo de Cruz, con un presupuesto de 204.000 euros, lo que supone algo más del 52% de la inversión total.