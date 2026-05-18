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Boiro

Exitosa nueva edición de la Romaría das Letras no Barbanza con música, baile y literatura en el Pazo de Goiáns

Chechu López
18/05/2026 07:35
Las exhibiciones de baile tradicional gallego y las actuaciones folclóricas fueron algunos de los grandes atractivos de la jornada
Las exhibiciones de baile tradicional gallego y las actuaciones folclóricas fueron algunos de los grandes atractivos de la jornada
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El Pazo de Goiáns albergó en la jornada de ayer una nueva y exitosa edición de la Romaría das Letras no Barbanza, que contó con un mercadillo de puestos de artesanía y librerías, así como expositores de colectivos colaboradores y una exposición dedicada a Begoña Caamaño. Hubo una comida popular amenizada por el grupo de gaitas Os Pequenos do Barbansa, y a la que asistieron decenas de personas. También atrajeron a numeroso público las exhibiciones de baile tradicional a cargo de Xilbarbeira y Abanqueiro en horario matinal, así como sucedió por la tarde con Abeloura y Aroña.

La música también fue uno de los  ingredientes importantes de la programación, con una sesión vermú amenizada por Maricarme y el concierto de despedida a cargo del grupo Os D'Abaixo y un par de presentaciones literarias. Tampoco se descuidó al público infantil, que contó con su zona exclusiva en el pombar del Pazo a través de Miudiño Cooperativa a partir de las cuatro de la tarde, momento en el que los adultos asistieron a las presentaciones institucionales en el interior del Pazo de Goiáns, donde también se llevaron a cabo las de carácter literario a cargo de la asociación cultural Barbantia. Así, se dio a conocer 'Elas' de Xulio Gutiérrez, junto a un taller creativo con la ilustradora Lucía Cobo, a cargo de Editorial Kalandraka, y también 'A Compostela de Begoña Caamaño' de Encarna Otero, de El Patio Editorial.

Las exhibiciones de baile tradicional gallego y las actuaciones folclóricas fueron algunos de los grandes atractivos de la jornada
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