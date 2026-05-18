Aparece flotando el cuerpo sin vida de un hombre de 77 años en aguas del muelle de Escarabote

Una ambulancia del 061, en una imagen de archivo, se desplazó hasta el lugar pero el personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle la vida

El cuerpo sin vida de un hombre de 77 años apareció flotando este mediodía en aguas del muelle de Escarabote, en la parroquia boirense de Santiago de Lampón. Fue un particular el que a las 12.20 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar el hallazgo de ese cadáver en ese punto.

De inmediato, tras la información recibida, los gestores de la sala de operaciones de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega pasaron aviso a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con el equipo sanitario de Atención Primaria del centro de salud de O Saltiño,

Además, se dio traslado de lo ocurrido a la Guarda Civil, a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil de Boiro. Al llegar al lugar del suceso, los equipos de intervención lograron recuperar el cuerpo del agua y seguidamente, los efectivos de las fuerzas de seguridad empezaron a trabajar para tratar de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Al parecer, el septuagenario, del que ha trascendido por fuentes oficiales que no sabía nadar, había acudido a coger agua salada al puerto de ese lugar y, por razones que se desconocen, cayó al agua, de la que fue rescatado.

Hasta el lugar se trasladó también la comitiva judicial, de la que formaban parte el forense y la empresa Pompas Fúnebres del Noroeste SA, para proceder al levantamiento del cadáver con la autorización de la Plaza 2 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira. Los restos mortales de ese boirense de 77 años fueron llevados al Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela, donde está previsto que se le practique la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento, ya sea por ahogamiento o tras sufrir una indisposición.