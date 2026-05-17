Muere un joven conductor en Boiro tras salirse su coche de la vía e impactar contra un árbol

Un amplio operativo fue desplegado tras recibirse de un grave accidente de circulación en la Rúa Principal de la localidad boirense

Un conductor de 24 años y vecino de A Pobra falleció en un accidente de tráfico registrado en torno a las siete menos veinte de esta madrugada en la carretera comarcal AC-305, a la altura del número 153 de la Rúa Principal, en el casco urbano de Boiro. Al parecer, el siniestro tuvo lugar cuando su vehículo de la marca Audi se salió de la vía, al parecer, por el margen izquierdo, quedando por detrás del guardarraíl, e impactar contra un árbol. que lo sujetó, impidiendo que cayera por un terraplén y fuera a parar a un río.

Fue un vecino de la zona el que a la referida hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxerncias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que acababa de ver que se registrara dicho accidente y, seguidamente, acudió hasta el lugar, desde donde volvió a contactar con ese mismo servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega y comunicó que en el interior del coche había un hombre que aparentaba estar herido de gravedad, precisando que el automóvil había chocado contra un árbol, que lo estaba sujetando para no caer al río.

Un Audi impactó con un árbol, que lo sujetó, impidiendo que cayera por un terraplén y fuera a parar al río

Los gestores del 112 Galicia dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con el equipo médico del PAC de O Saltiño; así como a las dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, al servicio municipal de Protección Civil, a la Policía Local y al personal de mantenimiento y conservación de la vía, desplazándose todos ellos hasta la zona en la que se registró el suceso.

Al llegar al lugar, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendio e Salvamento da Coruña con sede en el polígono industrial de Espiñeira -vieron la gravedad del suceso y solicitaron la colaboración de sus compañeros de Ribeira- y procedieron a la excarcelación del vehículo y confirmaron el fallecimiento del que era su ocupante. Procedieron a su liberación después de que hubiera quedado atrapado en su interior y los profesionales sanitarios del PAC de O Saltiño y personal técnico del 061 no pudieron hacer nada para salvarle la vida al joven automovilista.