Herido el conductor de una moto en una colisión en la que también se vio implicado un coche en la Avenida da Constitución, de Boiro

Una ambulancia asistencial del 061 trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Un hombre de 46 años resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado pasadas las ocho de la tarde de este sábado, 16 de mayo, en la céntrica Avenida da Constitución, a la altura del edificio número 59, en pleno casco urbano de Boiro. Fue un particular el que a las 20.08 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar se había producido una colisión entre una moto y un coche, al parecer, cuando uno de esos vehículos maniobraba para aparcar, y precisaba que había una persona, que era la que pilotaba el vehículo de dos ruedas, que necesitaba asistencia sanitaria.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo sucedido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera atención a la víctima, a la que posteriormente trasladó hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Desde el 112 también se movilizó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que finalmente fue anulada, pero que igualmente llegaron hasta el punto y confirmó que la víctima fue evacuada al referido complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. También se movilizó al servicio municipal de Protección Civil y a la Policía Local boirense, cuyos agentes de servicio se encargan de instruir el atestado correspondiente.