Una delegación de expertos de República Dominicana conoce en Boiro el modelo de revalorización de algas de 'Orixe Salgada' para exportarlo

Cinco expertos en representación de universidades y centros de investigación dominicanos visitaron las instalaciones del Lab Barbanza

Una delegación de cinco expertos en representación de universidades y centros de investigación de la República Dominicana visitó las instalaciones del Lab Barbanza de la mano del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), en el marco del proyecto 'Premisa', que trata de identificar casos de éxito en la transferencia de biotecnología marina al sector privado. Así, el alcalde y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, José Ramón Romero y Roberto Lojo, los recibieron y los acompañaron en su objetivo de conocer de primera mano el modelo de revalorización de algas de 'Orixe Salgada', emplazada en el Lab Barbanza y que se dedica a transformar argazo de arribazón -residuo que genera sobrecostes en el mantenimiento de las playas- en ingredientes biotecnológicos de alto valor para la agricultura y la cosmética.

Durante esa jornada formativa se abordaron, según informaron fuentes municipales, "retos críticos para a bioeconomía" y que, según los ejes establecidos por el programa, los participantes analizaron el uso de las algas en las industrias globales y de valorización de sus principios activos. "Un dos puntos clave é o estudo do mercado agrícola, analizando o marco regulatorio e os beneficios da redución dun 50% no uso de fitosanitarios mediante bioestimulantes naturais", se destacó durante la visita. Así, Elena Fontán, fundadora de 'Orixe Salgada' y doctorada en Oceanografía, prestó la estructura organizativa de la compañía, que surgió de la transferencia científica y que apuesta por un modelo de empleo de calidad en el rural e inclusión social.

"Este encontro reafirma a posición de Galicia e a Ría de Arousa como líderes en innovación azul, demostrando que a colaboración internacional e a 'química verde' son ferramentas esenciais para converter os retos ambientais en oportunidades de crecemento para o territorio", indicaron los representantes del Ejecutivo local. La referida visita continuó para dar a conocer el propio Lab Barbanza, ese centro municipal de empleo y de emprendimiento que forma parte de la red de espacios de trabajo colaborativos de la Diputación de A Coruña. Romero y Lojo guiaron a los visitantes por el vivero y el coworking, destacando que el apoyo institucional y técnico resultan "vitais" para que proyectos innovadores como 'Orixe Salgada' pasen del laboratorio al mercado industrial.