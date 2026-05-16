Romero pone en valor la humanización de las antiguas viviendas de los maestros en su último 'café co alcalde'

El alcalde y otros componentes del equipo de gobierno mantuvieron un encuentro con boirenses en el centro social de la capital del municipio

El encuentro vecinal 'Un café co alcalde' arribó esta semana al centro social de Boiro, donde el primer edil, José Ramón Romero, acompañado por otros componentes del equipo de gobierno, repasó la principales inversiones que se acometieron en el principal núcleo urbano de la localidad barbanzana y demás lugares de la parroquia; y atendió las principales demandas de la ciudadanía.

En cuanto a los proyectos más destacados, el mandatario local destacó las intervenciones que se llevan a cabo con la pretensión de humanizar y dar una segunda vida a los edificios de las antiguas viviendas de los maestros de Praia Xardín que se van a transformar, de la mano de entidades sociales, en un centro de día y en viviendas tuteladas para prestar mejores servicios a la ciudadanía.

Además, Romero destacó las mejoras en ordenación del tráfico con la apertura de nuevas áreas de aparcamiento y la construcción de un nuevo tramo de carril bici. Además, anunció los proyectos de pavimentación que se van a acometer en los próximos meses en diversas carreteras y calles dle casco urbano y del resto de la parroquia.

Desde el ejecutivo local se incide en que estas reuniones con los boirenses persiguen la finalidad de tener un contacto más directo con la ciudadanía, a la que se le otorga la oportunidad de que le trasladen sus peticiones y demandas sin necesidad de tener que desplazarse al consistorio, complementando así los encuentros particulares que se mantienen con todos aquellos vecinos que así lo solicitan. El alcalde y otros integrantes del gobierno boirense mantendrán su próxima reunión con vecinos en Cures.