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Boiro

Herida una joven conductora en un accidente de tráfico con vuelco en una carretera en Valiño, en Boiro

Chechu López
16/05/2026 11:15
Un Nissan Juke acabó semivolcado sobre su lateral izquierdo tras, al parecer, salirse de la vía y engancharse en una tajea que hay en uno de los márgenes de la carretera
Un Nissan Juke acabó semivolcado sobre su lateral izquierdo tras, al parecer, salirse de la vía y engancharse en una tajea que hay en uno de los márgenes de la carretera
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La carretera entre los lugares de Cabo de Cruz, en la parroquia de Santa María do Castro, y Triñáns, en Abanqueiro, a su paso por Valiño, en el municipio de Boiro, fue escenario la pasada medianoche de un accidente de tráfico en el que resultó herida la joven conductora del único vehículo implicado. Al parecer, el siniestro se produjo debido a la salida de vía de un Nissan Juke, que enganchó en una tajea y fue entonces cuando se produjo el vuelco de ese automóvil, que acabó semivolcado sobre su lateral izquierdo en la calzada.

Asistencia sanitaria

Fue un particular el que unos diez minutos después de esta pasada madrugada contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para dar cuenta de ese suceso, indicando que había una persona que precisaba asistencia sanitaria, aunque su estado no aparentaba revestir gravedad.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico le prestó una primera atención en el lugar, para seguidamente proceder a su evacuación a un centro sanitario, donde recibir la atención médica que precisaba y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

 También se avisó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, al servicio municipal de Protección Civil, a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

Cuando llegaron los efectivos de todos esos equipos, la joven conductora se encontraba fuera del coche después de que otras personas rompieran el cristal del parabrisas delantero para abrir un hueco por el que sacarla, debido a que las puertas estaban bloqueadas.

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