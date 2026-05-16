El fuego de una lareira provocó un incendio en leña apilada en un galpón en Ponte Beluso, en Boiro

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, junto al serviciuo municipal de Protección Civil y la Guardia Civil, fueron movilizados por un incendio en un galpón en Ponte Beluso Cedida

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro fue movilizada en torno a las diez y media de la pasada noche tras recibirse un aviso de un incendio en un galpón anexo a una vivienda deshabitada en el lugar de A Ponte Beluso, en la parroquia boirense de Bealo. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que salía humo de un inmueble en el referido lugar.

Con esa información, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese aviso a los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira, así como al servicio municipal de Protección Civil y a la Guardia Civil boirenses. Fueron estos últimos los que se encargaron de regular la circulación rodada en una zona de curvas y poca visibilidad durante la intervención de los medios de extinción.

Fueron estos últimos los que indicaron que, al parecer, el incendio se inició en el fuego de una lareira de un galpón y que alcanzó la leña apilada en otra estancia independiente. Varias personas estuvieron sofocando las llamas con el agua de unos barreños, lográndolo parcialmente, y fueron los Bomberos boirenses los que completaron la intervención, removiendo la leña y aplicándole agua para que no quedasen rescoldos que pudieran reavivar las llamas, y también retiraron algunas maderas para que no afectasen otros troncos almacenados. La intervención se dio por rematada en poco más de una hora desde que se recibió la alerta.