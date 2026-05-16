Cerca de 160 alumnos del colegio de Abanqueiro viven su propia Romaría de Exipto con motivo de las Letras Galegas

El grupo de gaitas A Dorniña de Abanqueiro se encargó de poner la nota musical a la pequeña romería de Exipto con la participación de 158 alumnos del colegio de Abanqueiro Chechu Río

El entorno de la ermita de Exipto albergó en la mañana de ayer, desde las 10.30 hasta las 13.00 horas, por iniciativa de la comisión de fiestas de Abanqueiro, una pequeña romería para acercar esa tradición, la música y la historia a las nuevas generaciones, concretamente, a un total de 158 alumnos del colegio de esa parroquia boirense, junto a su profesorado y familias. Durante las primeras horas se desarrollaron diferentes talleres relacionados con la cultura e identidade de la romería, como actividades de baile, instrumentos tradicionales e historia de esa celebración popular.

Además, tuvo lugar un concurso de dibujo, relacionado con la conmemoración del Día das Letras Galegas y la autora homenajeada, Begoña Caamaño, con la colaboración de la compañía Jealsa a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) We Sea, en el que los trabajos ganadores se publicarán en la tradicional 'Folla Parroquial da Romaría de Exipto' , que verá la luz con motivo de la celebración de esa fiesta que tiene lugar el primer fin de semana de agosto, además de que todos los dibujos participantes se expondrán durante esas mismas fechas.

La jornada remató con una pequeña merienda para todos los asistentes, en la que hubo empanadas variadas donadas para la ocasión por chicolino, rosca y fruta variada, que fueron donadas para la ocasión por Chicolino, fruta variada por gentileza de Mi Frutería, así como roscas, que tuvo lugar pasadas las doce del mediodía y que, la organización destacó que fue un ejemplo de la implicación de las empresas colaboradoras con las actividades de la romería. La animación musical corrió a cargo del grupo A Dorniña de Abanqueiro.

Desde la comisión de fiestas de Abanqueiro destacaron la importancia de mantener viva la esencia de la Romaría de Exipto también a lo largo del año y de transmitir a los chiquillos el valor de una celebración con más de 100 años de antigüedad, "profundamente ligada á parroquia e a súa veciñanza", Y anunció que la próxima actividad que programó será la Foliada de Exipto, que tendrá lugar el sábado 30 de mayo, a partir de las siete y media de la tarde en el centro social de la parroquia, y que contará con actuaciones de diferentes grupos de música tradicional gallega, además del habitual 'bocata de luras'. Y agregó que para poner el colofón a esa velada pensada para seguir haciendo comunidad alrededor de la música y de la tradición popular gallega, habrá una sesión pinchadiscos a cargo de DJ Jalaiko