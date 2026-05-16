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Boiro

Aplican pavimento de asfalto sobre el terreno de juego del campo de A Mina para finalmente proceder a instalar el césped artificial

Esta actuación se llevó a cabo ocho meses después de que el Ayuntamiento comunicase el inicio de las obras, que fueron adjudicadas por importe de 649.221 euros, financiados con cargo al POS+2023

Chechu López
16/05/2026 15:00
Las máquinas llevaron a cabo esta semana tareas de pavimentado de la superficie de juego para, posteriormente, proceder a la instalación del tapiz de césped sintético
Las máquinas llevaron a cabo esta semana tareas de pavimentado de la superficie de juego para, posteriormente, proceder a la instalación del tapiz de césped sintético
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Ocho meses después de haber comunicado el inicio de las obras de conversión del terreno de juego de áridos y con importantes desniveles a hierba artificial del campo de fútbol de ‘A Mina’, de unas dimensiones de 100 metros de largo por otros 56 de ancho -supone intervenir en un total de 5.600 metros cuadrados-, en la parroquia boirense de Lampón, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que señala que esta actuación sigue avanzando. De hecho, señala que durante esta semana se llevaron a cabo las tareas de pavimentado de la superficie de juego para, posteriormente, proceder a la instalación del tapiz de césped sintético.

Fuentes municipales, recordaron que la ejecución del proyecto también contempola la instalación de parabalones y de barandillas laterales, así como la mejora de los accesos al terreno de juego. “Logo da nivelación do terreo de xogo, levouse a cabo a aplicación dun pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico sobre a que posteriormente se disporá o céspede artificial”, incidieron desde el ejecutivo local. 

Otras actuaciones realizadas con anterioridad consistieron en la retirada del material deportivo existente y la demolición del muro, excavaciones y movimientos de tierra para ejecutar un canal de hormigón a través del que se pueda llevar a cabo la recogida de las aguas pluviales, así como la instalación de colectores de saneamiento y la necesaria red de drenaje para, finalmente, proceder a instalar el sistema de riego y el acabado con césped artificial.

Se trata de una actuación, que salió a licitación por un presupuesto inicial de 673.326 euros, que cuenta con financiación con cargo al POS+2023 de la Diputación de A Coruña, y que fue adjudicada a la empresa Nemesio Ordóñez SA (NOSA) por un importe de 649.211 euros, lo que supuso una rebaja de 24.105 euros, es decir, del 3,58%.

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