Xulio Gutiérrez y Lucía Cobo presentan su última obra en la Romaría das Letras no Barbanza

Xulio Gutiérrez y Lucía Cobo con su libro Cedida

El autor Xulio Gutiérrez y la ilustradora Lucía Cobo presentarán su nuevo libro ‘Elas’ este domingo, 17 de mayo, en la XV Romaría das Letras no Barbanza que organiza la Asociación Cultural Barbantia en el Pazo de Goiáns, en Boiro. Esta obra reivindica la “feminidade” animal poniendo en valor la colaboración, la sororidad y la capacidad de resiliencia de las féminas en la naturaleza.

El encuentro, que comenzará a partir de las 16:15 horas, tendrá una primera parte explicativa dirigida a público adulto en la que los autores analizarán la obra desde el punto de vista científico y artístico para, a continuación, poner en marcha un obradoiro creativo para público infantil.

Biólogo y experto en educación ambiental, Xulio Gutiérrez fue profesor de Secundaria durante años y recibió el Premio Barbantia de Cultura 2014. Es autor de más de una treintena de libros sobre naturaleza, así como de artículos en revistas especializadas. Por su parte, Lucía Cobo amplió su formación como ingeniera con estudios de ilustración y desde entonces trabajó en más de una veintena de libros, labor que compagina impartiendo talleres.