Boiro albergará del 18 al 20 de mayo el festival internacional 'Pinto of Sciense'

Imagen parcial del cartel anunciador del evento con la programación de charlas que tendrán lugar el primero de los tres días en locales hosteleros boirenses

Boiro se convertirá en los primeros días de la próxima semana en lugar de encuentro entre Ciencia y Ciudadanía al albergar por primera vez, del 18 al 20 de mayo, el festival internacional 'Pint of Science', en el que personas investigadoras de primer nivel acercarán su trabajo al público a través de un formato próximo, abierto y accesible, con un diálogo directo y en un ambiente distendido. Así, este evento llevará la Ciencia a los bares, sacándola de los espacios académicos tradicionales y entrando en la vida social de las villas y ciudades, y tratando de hacerla comprensible, accesible e participativa.

La programación de este festival incluirá charlas todos esos días a partir de las ocho de la tarde empezando el lunes 18 en 'Cervecería Gilligan’s' con una ponencia que versará conbre el impacto de 'Tradescantia fluminensis' en las ribeiras, a cargo de Felipe González Outeiriño, de la Universidade de Santiago de Compostela, y sobre el origen del agua y por qué '3I/Atlas' es una piedra, por Isabel Rebollido Vázquez, de la Axencia Espacial Europea. Al día siguiente, en 'A Terraza do Furancho' será Sergio Fernández Boo, del Ciimar de la Universidae de Oporto, quien disertará sobre la adaptación de los moluscos al cambio climático, y Yeray Folgar Cameán, de Ciqus de la USC ofrecerá la charla titulada 'As células son moi boas dicindo non. Y en la jornada de clausura, que tendrá lugar en 'The Gin Lab', se hablará del cultivo in vitro de especies forestales por parte de Pablo Manuel Piñeiro Insua, de Misión Biolóxica de Galicia, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Milagros Torrado Cespón, de la Universidad Internacional de La Rioja, tratará de aclarar quién piensa hoy, si Google, la IA o la prensa.

Equipo local

Su presencia en la villa barbanzana será posible por la labor conjunta de "un equipo local comprometido coa divulgación científica, coa implicación directa do tecido hostaleiro e co apoio da Asociación Boirense de Empresas, que contribúe ao impulso e visibilidade da iniciativa, reforzando a conexión entre o tecido empresarial local e propostas innovadoras que dinamizan a vida social e económica da vila", señalaron desde la patronal local, desde donde añadieron que los referidos negocios hosteleros participantes serán los espacios de encuentro entre Ciencia y Sociedad en una experiencia que desde la organización se define de "única" para compartir conocimiento.

Este festival gratuito de divulgación científica en bares, que celebra este año su undécima edición con más de 1.300 charlas y eventos repartidos en 114 ciudades y municipios de toda España, se ha consolidado como uno de los mayores eventos de comunicación científica del mundo. Desde la organización detallan que hasta ahora se han desarrollado más de 2.200 eventos en cerca de un millar de locales hosteleros, contó con las participación de más de 5.300 investigadores y una asistencia acumulada de 130.000 personas. "O obxectivo de Pint of Science é acercar a investigación á cidadanía nun entorno próximo e accesible, transformando bares e espazos do día a día en puntos de encontro entre a ciencia e a sociedade.

"Durante o festival, persoas investigadoras de múltiples disciplinas compartirán os seus coñecementos co público a través de charlas, experimentos e actividades divulgativas", insistieron desde la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España, la entidad sin ánimo de lucro formada íntegramente por personas voluntarias que coordina el evento. La coordinación de esta primeira edición en Boiro correrá a cargo de Noa Caramés, investigadora y gestora de innovación en el Cinbio, de la Universidade de Vigo, al frente de un equipo local de siete personas voluntarias.