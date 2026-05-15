Abanqueiro busca mantener viva su tradicional y centenaria Romaría de Exipto

La última edición de la Romaría de Exipto en Abanqueiro Cedida

La Comisión de Festas de Abanqueiro celebrará hoy una actividad en colaboración con el CEIP Plurilingüe de Abanqueiro para acercar la tradición, la música y la historia de la clásica Romaría de Exipto a las nuevas generaciones. Esta celebración forma parte del calendario boirense desde hace años y cada mes de agosto reúne a cientos de vecinos y vecinas para fusionar tradición, cultura y gastronomía. La comisión busca con esta iniciativa mantener así viva la esencia de la romería también a lo largo del año y transmitir a los pequeños el valor de una celebración centenaria en Boiro.

La actividad con los escolares se desarrollará entre las 10:30 y las 13:00 horas y contará con la participación del alumnado, profesorado y familias que deseen asistir. Durante la mañana se realizarán diferentes talleres relacionados con la identidad de la romería, entre ellos actividades de baile, instrumentos tradicionales e historia.

También habrá un concurso de dibujo con la colaboración de la empresa local Jealsa, a través de su programa de RSC We Sea. Los trabajos ganadores de este certamen serán publicados en la tradicional Hoja Parroquial de la Romaría de Exipto, aunque todos estarán expuestos en el Monte de Exipto durante la festividad.

La jornada hoy finalizará alrededor de las 12:30 horas con una pequeña merienda para todas las personas asistentes. La música correrá a cargo de la Agrupación Tradicional A Dorniña de Abanqueiro, que amenizará la mañana en un encuentro pensado para compartir tradición, convivencia y comunidad.

Foliada de Exipto

Más allá de esta actividad, la Comisión organiza también para el próximo 30 de mayo la Foliada de Exipto. Será a partir de las 19:30 horas en el Centro Social de Abanqueiro con actuaciones de grupos de música tradicional y el clásico bocata de luras.