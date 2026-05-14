La ABE da continuidad al proyecto cultural y de memoria histórica 'Mans que teceron furturo'

El primera acto relacionado con este proyecto fue la presentación del libro 'Mans que teceron futuro'l, un trabajo de investigación y documentación desarrollado por Antón Rodríguez Gallardo

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) da a conocer el cuarto y último eje del proyecto 'Mans que teceron futuro. Seis historias de mulleres que construíron o noso presente”, una propuesta cultural y de memoria histórica que trata de poner en valor el papel de féminas fundamentais en la construcción social, económica y humana de Boiro. Desde la patronal local recuerdan que este proyecto surge del trabajo de investigación y documentación desarrollado por Antón Rodríguez Gallardo, autor del libro que recoge y analiza las historias de esas mujeres, que permanecía dispersas o poco visibilizadas, y su impacto nen la memoria colectiva de la zona.

Después del acto de presentación de esa publicación y la celebración del foro de emprendimiento y el ciclo audiovisual 'Fálame sempre', la ABE decide dar un paso más con la creación de un espaci digital específico "que reunirá e ampliará todos os contidos do proxecto de maneira accesible e permanente". La patronal especifica que esta nueva fase contempla su propia plataforma web y una serie audiovisual y editorial estructurada en publicaciones semanales en redes sociales, además de un cierre colectivo bajo el título 'Mans que teceron futuro'.

La iniciativa recoge las historias de esas seis mujeres que, desde contextos y realidades muy distintas, contribuyeron de manera decisiva a la evolución social y económica de Boiro: Luísa Vilá, vinculada a la industria de la sardina y a las relaciones entre los dos márgenes de la ría; Carmen Rebollido, definida como ejemplo de resiliencia y de capacidad emprendedora en contextos adversos; Isabel Maestre, pionera en el comercio y en el liderazgo económico en un tiempo marcado por las barreras para las mujeres; Mercedes, representación de la emigración interna y del trabajo invisible que sostuvo hogares y familias; Manuela, maestra comprometida con la educación como herramienta de transformación social, y Bríxida Muñiz, símbolo de la lucha contra el caciquismo y de la defensa de la dignidad colectiva.

A esas historias se suma también un contenido especial dedicado a las mariscadoras de Boiro, protagonistas de movilizaciones clave en la defensa de los recursos marinos y de la economía local. Así, bajo la idea central de 'Estas historias non son pasado. Son o que somos', el proyecto busca conectar la memoria local con la identidad actual del territorio, reivindicando el papel de las mujeres en la construcción del tejido social y económico de Boiro.

A través de esta iniciativa, la ABE indica que refuerza su compromiso con la cultura, la igualdad y la recuperación del patrimonio inmaterial, integrando formatos audiovisuales, narrativos y digitales en una propuesta de acceso abierto para toda la ciudadanía. El calendario de publicaciones arrancó ayer con el estreno de la web recopilatoria del proyecto y publicación dedicada a Luísa Vilá.; mientras que a partir de ese momento tendrán lugar las publicaciones sobre Carmen Rebollido (24 de mayo), de Isabel Maestre (31 de mayo), de Mercedes (7 de junio), de Manuela (14 de junio), de Bríxida Muñiz (21 de junio) y la especial dedicada a las mariscadoras de Boiro y cierre colectivo bajo el título 'Mans que teceron futuro' (28 de junio).