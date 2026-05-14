Encuentran en pleno centro de Boiro el cuerpo sin vida de un vecino de Cabo de Cruz

Imagen de archivo de la ambulancia de soporte vital básico Gonzalo Salgado

Un vecino de unos 50 años de edad de Cabo de Cruz, en Boiro, apareció muerto esta mañana en pleno centro del municipio. Por el momento se desconocen las causas de la muerte, pero el hombre presentaba un golpe en la cabeza cuando lo encontraron.

Al parecer fue en torno a las 9:30 horas de la mañana cuando llegó el aviso y los efectivos de la Policía Local de Boiro, Guardia Civil, Protección Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 se desplazaron hasta el lugar. El cuerpo yacía en pleno centro de Boiro, en frente a A Cachada, donde se ubica la rotonda del ancla, y solo presentaba un golpe en la cabeza que se pudo producir al desplomarse en el suelo o por un golpe previo.

En todo caso, no presentaba ningún otro signo de violencia por lo que, de primeras, se descartaría la hipótesis de un posible asesinato y se apuntaría más a una muerte por causas naturales.