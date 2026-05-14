El Ciclo Mestre Mateo volverá a tener parada en Boiro con ocho filmes para su pantalla

Presentación de un nuevo Ciclo Mestre Mateo en la provincia de A Coruña Cedida

Boiro será de nuevo sede de una nueva edición del Ciclo Mestre Mateo en la provincia de A Coruña junto a los municipios de Arzúa, San Sadurniño, Betanzos, Cedeira y Zas. Gracias a este circuito, algunas de las producciones más destacadas del audiovisual gallego se acercarán al público de municipios sin salas comerciales. En esta ocasión las personas interesadas podrán ver un total de ocho títulos: ‘Sirât’, ‘As liñas descontinuas’, ‘Antes de nós’, ‘San Simón’, ‘360 curvas’, ‘O son da nova regueifa’, ‘Deuses de pedra’ y ‘O silencio herdado’.

El objetivo de esta iniciativa de la Diputación de A Coruña es seguir acercando la cultura a la ciudadanía y continuar haciendo del audiovisual gallego una herramienta de cohesión cultural y social. Este Ciclo Mestre Mateo resulta ser también una oportunidad para poner en valor el talento creativo del país y para apoyar una industria audiovisual que vive un momento especialmente destacado.

La diputada de Cultura, Natividade González, subrayó “a importancia de manter espazos de encontro arredor do cinema nun momento no que consumimos historias en múltiples pantallas”, y añadió que “a experiencia colectiva de asistir a unha proxección segue sendo fundamental para crear comunidade arredor da cultura”.