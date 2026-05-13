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Boiro

Proponen horarios de convivencia en las playas de Boiro para que se permita el acceso de las mascotas

Chechu López
13/05/2026 06:30
UCIN de Boiro propone al Ayuntamiento modificar la ordenanza de playas para permitir el acceso de mascotas a todas ellas
UCIN de Boiro propone al Ayuntamiento modificar la ordenanza de playas para permitir el acceso de mascotas a todas ellas
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Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro propone al Ayuntamiento modificar la ordenanza de playas para permitir el acceso de mascotas a todas ellas. Su coordinador, Miguel Piqueras, se mostró tajante sobre la normativa actual: “Me da pena que los perros no puedan ir a la playa cuando está vacía, es injusto. No tiene sentido que a un vecino se le multe por pasear a su mascota a las 9 de la mañana en un arenal desierto, mientras el Concello no movió ni un dedo por dar alternativas en el año”.

UCIN, que indica que la iniciativa surgió como resultado de “una encuesta a pie de calle” y que fija que todos los arenales de la localidad “sean de acceso libre para perros en las franjas de menor afluencia”, de diez y media de la noche a diez y media de la mañana del día siguiente. Y señala que la medida deberá ir acompañada de la dotación básica de higiene para garantizar la limpieza y civismo, por lo que exige la instalación de papeleras con dispensadores de bolsas, zonas de duchas para mascotas y fuentes de agua potable para evitar la deshidratación y que los animales beban del mar.

“Lo que proponemos es puro sentido y gestión del espacio público. Queremos que los bañistas tengan la playa en exclusiva en las horas de sol y que las familias con perros puedan pasear cuando el arenal descansa. Es una solución que no requiere grandes obras, sólo voluntad política”, explicó. UCIN exige al alcalde que estudie esta propuesta de manera urgente para que entre en vigor este mismo verano, pues dice que “Boiro debe ser un municipio moderno e inclusivo. Nuestro trabajo de escucha con los vecinos está hecho; ahora la pelota está en el tejado del gobierno local: o apuesta por la convivencia o sigue instalado en la prohibición y la parálisis”, concluyó Piqueras.

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