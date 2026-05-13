La conselleira de Mar destaca en su visita a Opmega en Boiro al sector mejillonero como “motor estratéxico” de la acuicultura gallega

El presidente de Opmega, Ricardo Herbón, guí a la conselleira Marta Villaverde por las instalaciones de la entidad en el lugar de Esteiro, en Boiro

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, visitó a primera hora de esta mañana, dentro del contacto constante que pretende mantener con el sector, las instalaciones de la Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega), en Boiro, que cuenta con medio millar de bateas y unos 300 socios, para conocer de primera mano la situación actual de su actividad y los avances en el trabajo de la entidad, así como reforzar la colaboración de la Xunta de Galicia con un sector que calificó de pilar básico y “motor estratéxico” de la actividad acuícola en la comunidad autónoma.

Además de hablar de los retos y necesidades con sus responsables encabezados por su presidente, Ricardo Herbón, Villaverde acudió a conocer el funcionamiento de su planta de cocción, en la que dijo que los bateeiros se involucran en la producción del considerado como “ouro negro galego”, tan importante para la economía de la comunidad por su volumen y cadena de valor, “senón tamén que lle dan ese valor engadido coa súa cocción, que contribúe á valorización deste produto para poñelo a disposición dos consumidores”.

Asimismo, en ese encuentro, la responsable del departamento gallego vincilado al sector del mar ratificó su compromiso con la miticultura gallega, del que destacó que es líder europeo en produción y “exemplo de sustentabilidade”. Y concluyó indicando que la valorización del producto en los mercados y el apoyo a la cadena mar-industria siguen siendo prioridades estratégicas para asegurar la rentabilidad y futuro de esta actividad extractiva en las rías gallegas. Ricardo Herbón manifestó que la visita de la conselleira es un “paso importante para darnos a coñecer” y que compruebe in situ el funcionamiento de sus instalaciones y la manera que tienen de trabajar en ellas.