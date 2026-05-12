Habilitado en fase de pruebas un sistema de reserva previa para uso de varias instalaciones deportivas municipales de Boiro

La piscina del complejo polideportivo de A Cachada es una de las instalaciones para la que está en fase de pruebas el sistema de reserva previa de uso

El Ayuntamiento boirense habilitó un sistema de reserva previa para el uso de instalaciones deportivas por parte de la ciudadanía para mejorar su experiencia, ofreciendo ese método que esta disponible las 24 horas del día, y facilitar el acceso a las mismas. Actualmente, esa herramienta digital, que tiene el objetivo de facilitar el acceso a los espacios deportivos públicos, se encuentra en fase de pruebas y sólo para el recinto de A Boqueira de A Negral y para la piscina cubierta y climatizada y la pista de hierba artificial del complejo polideportivo de A Cachada.

El enlace para realizar ese trámite se encuentra alojado en la página web municipal, y en el mismo se hace alguna advertencia, como que cuando no aparezcan sesiones libres disponibles algún día, se entenderá que la pista fue reservada para atender necesidades propias del servicio del propio departamento municipal de Deportes, que se reserva la potestad de modificar o anular cualquier reserva "polo motivo que sexa", y también podrá prohibir la utilización de la pista a las personas que no respeten la normativa.