El bar Mato, en Cespón, selló una Quiniela de 13 aciertos premiada con 22.626 euros

Imagen del cartel con el importe del premio de 13 acierto de la Quiniela en un boleto sellado en el 'Bar Mato'

El receptor mixto de loterías 'Bar Mato', ubicado en el lugar boirense de Cespón, repartió suerte, una vez más, entre sus clientes. Así lo confirmó a este periódico su propietario, Valentín Mato, quien comunicó que selló una Quiniela múltiple con 13 aciertos, a la que le correspondió un premio de casi 22.625,96 euros.

Fue dentro de la jornada 61ª, que se cerró este lunes con el partido Rayo Vallecano-Girona, que acabó con un empate (1-1), y en la que no hubo acertantes del Pleno al 15, ni tampoco de primera categoría, es decir, de 14 aciertos, por lo que el importe correspondiente de ambas se pondrá en juego como bote en la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.

Mato declaró que desconocía la identidad de las personas que había sido agraciada con ese premio, a diferencia de lo ocurrido hace algo más de un mes en el sorteo de El Gordo de La Primitiva, concretamente del 5 de abril, en el que repartió un premio de 3.909,86 euros, cuando tuvo conocimiento de quien fue la persona afortunada.

El boleto de la Quiniela con 13 aciertos que fue sellado en el 'Bar Mato' no fue el único al que le sonrió la fortuna en la comarca barbanzana, pues desde Loterías y Apuestas del Estado indicaron que una de las doce apuestas premiadas del 'Elige8', que consiste en acertar el signo de ocho partidos fue sellada en un despacho de la localidad de A Pobra y que había obtenido un premio cercano a los 5.100 euros.