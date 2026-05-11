La conselleira de Mar aborda con el director de Expansión de Jealsa posibles vías de colaboración público-privada

La conselleira Marta Villaverde, acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió esta mañana con el director del departamento de Expansión de Jealsa, Odilo Romero

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió esta mañana con el director del departamento de Expansión de la compañía boirense Jealsa, Odilo Romero, que se enmarcó en la rueda de contactos y de escucha activa que lleva a cabo con los distintos agentes vinculados a los sectores marítimo-pesquero y portuario.

En ese encuentro, el representante de la principal empresa conservera con sede en Galicia dio cuenta de la evolución de la actividad de la empresa con sede en el puerto autonómico de O Bodión, en Boiro, mientras que la representante del Ejecutivo gallego le ratificó el compromiso de la Xunta de Galicia con la cadena mar-industria.

Además, abordó posibles vías de colaboración público-privada con Jealsa, de a la que calificó como “paradigma da creación de riqueza e emprego localizado no litoral galego”, concretamente, en O Barbanza, donde mantiene el 62% de su cuadro de personal, que está conformado por 4.500 profesionales.

En este sentido, MartaVillaverde recordó que Portos de Galicia le otorgó a Jealsa una prórroga extraordinaria del plazo concesional de sus instalaciones, ampliándolo hasta 75 años en base a su interés estratégico.