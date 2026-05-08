Tildan de "crítica y alarmante' la situación del servicio municipal de recogida de basura de Boiro

Imagen denunciada por Unión de Ciudadanos Independientes de Boiro sobre la situación en la que se encuentran las islas de contenedores para el depósito de residuos

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Boiro tilda de "crítica y alarmante" la situación del servicio de recogida de residuos en la localidad. Según manifestó su coordinador local, Miguel Piqueras, la villa boirense está proyectando una imagen de “deixadez absoluta” que, a su juicio, va más allá del aspecto visual, "converténdose nun problema serio de saúde pública e nun exemplo de mala xestión institucional por parte do goberno local", al que acusa de "non saber dar resposta á situación".

Desde la nueva formación política señala que la ciudadanía les trasladó numerosas quejas por "la saturación" de las islas para el depósito de diferentes tipos de residuos, con contenedores "constantemente desbordados" y "acumulación de bolsas en las calles, tanto del casco urbano como en el rural". Por ello, UCIN Boiro insiste en que esta situación "non se debe á falta de civismo da cidadanía, senón a un fallo estrutural na planificación e organización do servizo". En ese sentido, Piqueras es especialmente crítico con el ejecutivo municipal y afirman que "actúa tarde e sempre por detrás dos problemas".

Este partido también alerta de las consecuencias directas que a su entender, tiene esa acumulación de residuos, "como la proliferación de insectos y roedores, los hedores y el impacto negativo en la hostelería, en el comercio de proximidad y en la imagen turística de Boiro, que aspira a ser un referente en O Barbanza y sus alrededores". UCIN considera que "admitir el problema sin actuar equivale a una renuncia a las responsabilidades de gobierno".

Es por ello por lo que propone medidas urgentes, como un plan de choque de limpieza integral para retirar la basura acumulado, el refuerzo y adaptación de las frecuencias de recogida de residuos, especialmente, los fines de semana y épocas de mayor afluencia de gente y la renovación de los contenedores deteriorados, apostando por un sistema más moderno y eficiente. Por último, Miguel Piqueras considera que la ciudadanía merece un servicio de calidad acorde con los impuesto que paga y critica "la inacción" del gobierno local ante una situación que considera "insostenible".