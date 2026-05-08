Rematan las obras de renovación del pavimento en el camino municipal de Pazos de Coroño

El alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Medio Rural, Francisco Bermúdez, visitaron visitaron el lugar para conocer el resultado final de las obras

El Ayuntamiento boirense comunicó la finalización del pavimentado en Pazos de Coroño, incluida en el proyecto de renovación de asfaltados en núcleos rurales, por importe total de 153.206 euros -se financia con el POS+-, como Boiro de Arriba, A Armada, A Aspra, Cubeliños y O Saltiño. Se trata de actuaciones en tramos de caminos municipales “que presentan un avanzado estado de deterioro, agravado durante a época de choivas e que precisan da mellora do firme para garantir o acceso da veciñanza ás súas vivendas”, indicó.

Por otro lado, dicha Administración local anunció la convocatoria de una nueva edición de las becas a deportistas federados de 9 a 23 años -cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025- de la localidad, dotadas con un total de 9.750 euros, y el plazo para solicitarlas se abre hoy por un periodo de diez días hábiles. Forma parte de las acciones municipales de promoción del deporte, y persigue reconocer el esfuerzo y dedicación que lleva aparejada la práctica de deportistas de Boiro para que puedan progresar en sus respectivas modalidades.