La Fiscalía solicita 3 años y 9 meses de cárcel para un barbanzano que escondía cocaína en un doble fondo del salpicadero del coche

La Guardia Civil puso al detenido a disposición de la autoridad judicial en abril del 2022 Chechu Río

Un barbanzano deberá sentarse este próximo miércoles, día 13 de mayo, a partir de las diez y media de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para responder de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas o sustancias que causan grave daño a la salud de las personas que se le atribuye. Por ello, la Fiscalía le reclama una condena de tres años y nueve meses de cárcel, y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como los abonos, por un lado, de una multa por importe de 400 euros, con 4 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y por otro, de las costas procesales. Se trata de una causa que procede de la Plaza 1 de lo Social e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira.

El Ministerio Público recoge en su escrito de conclusiones provisionales que los hechos delictivos por los que esa persona está encausada, que carece de antecedentes penales y en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, que sobre la una y diez de la tarde del 7 de abril de 2022, el hora procesado, sin antecedentes penales, fue interceptado por la Guardia Civil de Boiro cuando se encontraba a bordo de un vehículo Volkswagen Golf, en un aparcamiento de la playa de Barraña, y halló en poder del acusado una bolsa con 19 papelinas de cocaína -estaban escondidas en un doble fondo del salpicadero-, arrojando toda la droga incautada un peso neto de 1,953 gramos, con una pureza del 85,96 %, que estaba destinada a la venta a terceros y alcanzarían un valor de mercado ilícito de 205,55 euros en dosis y de 60,28 euros el gramo, así como 1.625 euros, repartidos en 86 billetes fraccionados de 5, 10, 20 y 50 euros.