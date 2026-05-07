La ciencia y los bares de Boiro se dan la mano con la primera edición del “Pint of Science”

El cartel con la programación de la primera jornada DA

El festival internacional “Pint of Science” aterrizará por primera vez en Boiro los días 18, 19 y 20 de mayo, acercando al municipio tres jornadas en las que la ciencia y el ocio se darán la mano para aprender y pasarlo bien al mismo tiempo. Los encuentros serán en los establecimientos O Furancho, The Gin Lab y la Cervecería Gillingan’s.

En total, serán seis charlas impartidas por investigadores de primer nivel que saldrán de sus laboratorios para acercar el conocimiento a la calle, en un formato diferente, apto para todos los públicos y en un ambiente distendido. La entrada a las sesiones es libre hasta completar aforo.

Este curioso evento tiene sus orígenes en una iniciativa llevada a cabo por un grupo de investigadores de Reino Unido en 2012. Sin embargo, en España no empezó a celebrarse hasta el año 2015. De esta manera, durante los tres días en los que se desarrolla, todos los bares del país adheridos celebran simultáneamente este peculiar festival, ofreciendo un espacio diferente en el que la gente puede conocer y debatir sobre diversas áreas científicas con profesionales de las mismas.

Son muchos los temas que abarca la investigación científica. Para su correcta transmisión y para que el público pueda optar a las que más le interesen, las ponencias se organizan en las siguientes áreas temáticas: “Mente Maravillosa” (Neurociencias, psicología, psiquiatría...); “De los Átomos a las Galaxia” (Química, física, astronomía...); “Nuestro Cuerpo” (Biología humana, salud, medicina...); “Planeta Tierra” (Ciencias de la tierra, evolución, zoología...); “Tech me out!” (Tecnología, ingeniería, matemáticas...); y “Nuestra Sociedad” (Derecho, historia, política, arte...). 