La ABE desarrolla hasta el 23 de mayo una nueva edición de su campaña ‘Compras con corazón’, con sorteo final de 2.000 euros

El presidente de la patronal local, Daniel García, y el edil Marcos Fajardo presentaron la campaña comercial que se desarrollará hasta el 23 de mayo

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) puso en marcha hasta el 23 de mayo su campaña ‘Compras con Corazón 2026’, en la que combinará incentivos directos al consumo con el desarrollo de actividades lúdicas y familiares, y que su presidente, Daniel García, definió como una “ferramenta para fortalecer o vínculo entre os negocios locais e a veciñanza”. Precisó que pretenden que “Boiro sexa unha experiencia completa, que vaia máis alá da compra e que xere comunidade”.

La mecánica de la campaña consistirá en que euienes realicen compras en los locales asociados podrán canjear en puntos habilitados sus tickets por rifas, con las que entrarán en el sorteo presencial de 2.000 euros en vales de compra (1 de 1.000 euros y 4 de 250), que se celebrará el día 23 en Praza de Galicia durante una fiesta final con hinchables y una torre de escalada de más de 10 metros de altura, y la actuación de Mario Colomán. Además, recibirán ‘Vales Corazón’, que podrán usar para acceder a degustaciones gastronómicas y actividades infantiles. A los 100 primeros clientes que cambien sus tickets se les regalará un abanico.