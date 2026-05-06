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Boiro

El Programa Integrado de Empleo acerca al alumnado una jornada para mejorar las entrevistas laborales

Sandra Rey
06/05/2026 16:38
Participantes en la formación
Alumnado del Programa Integrado de Emprego durante otra formación
Cedida
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El alumnado del Programa Integrado de Empleo del curso 2025-2026, que llevan a cabo de forma conjunta los Concellos Boiro, Rianxo y A Pobra, participaron en una jornada orientada a mejorar un empleabilidad.

En la sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de mejorar sus competencias para afrontar y superar entrevistas de trabajo dinámicas y grupales. Durante la jornada se llevaron a cabo dinámicas de “role playing”, recreando escenarios que permitieron a los alumnos ver como actuaban antes estas pruebas de selección.

La actividad estuvo impartida por la responsable de Talento Corporativo de Jealsa Foods SA, Nuria Figueira, quien acercó su experiencia en selección y desarrollo de personas, guiando, acompañando y aconsejando a las personas asistentes a lo largo de la sesión.

Con esta propuesta, el Programa Integrado de Empleo continúa con su labor y compromiso de formar a personas de cara a su inserción al mundo labora. La iniciativa está subvencionada por la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia y por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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