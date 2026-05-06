Amicos recibe 20.000 euros para conservar los ecosistemas marinos del Parque Nacional das Illas Atlánticas

Imagen de archivo de la Isla de Sálvora

La Xunta financiará con 20.000 euros a la Asociación Amicos para realizar labores de conservación de los ecosistemas marinos en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia.

En concreto, personal de la entidad ejecutará trabajos de formación y mantenimiento del vivero de angiospermas marinas, así como de restauración de praderías. Este tipo de plantas con flores, raíces, tallos y hojas evolucionaron para vivir sumergidas en el mar, y son claves para el ecosistema, ya que producen oxígenos, capturan carbono, prevén la erosión costera y actúan como refugio para diferentes especies.

La actuación se enmarca en los trabajos que se desarrollan en el Parque Nacional para el mantenimiento y conservación de los fondos marinos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) Mariño.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puso el foco en el papel de las personas con discapacidad como agentes ambientales y destacó el compromiso de Amicos con la conservación del medio a través de proyectos centrados en la adaptación al cambio climático, a la educación y sensibilización ambiental, a la protección de la biodiversidad y a la economía verde inclusiva.