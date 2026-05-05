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Boiro

El Campamento de Verán de Boiro, con fines de conciliación, abrió su preinscripción hasta el 19 de mayo

Chechu López
05/05/2026 05:30
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Imagen de archivo con niños participantres en el campamento boirense Concilia Verán 2025 en la fiesta de despedida
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La Administración local boirense abrió hasta el 19 de mayo la preinscripción a través de su registro general y la sede electrónica para el Campamento de Verán 2026, que se desarrollará del 1 de julio al 28 de agosto en cuatro sedes distintas: las instalaciones del CEIP ‘Santa Baia’, en el centro social de Cabo de Cruz y en los colegios de Abanqueiro y de Cespón. Para el mismo se ofertan 220 plazas distribuidas entre los cuatro centros. 

El desarrollo de las actividades se basará en técnicas de intervención participativas y activas, mediante las que se fomentarán la creatividad y los valores de respeto y solidaridad con enfoques no sexistas y con acciones planificadas según las edades y necesidades socioeducativas. El precio por participar es de 150 euros al mes para el horario de 8.00 a 14.00 horas y de 110 euros al mes para el de 10.00 a 14.00 horas, pudiéndose aplicar descuentos en los casos de segundos hermanos, familias monoparentales o personas en exclusión social.

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