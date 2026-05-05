El Campamento de Verán de Boiro, con fines de conciliación, abrió su preinscripción hasta el 19 de mayo

Imagen de archivo con niños participantres en el campamento boirense Concilia Verán 2025 en la fiesta de despedida

La Administración local boirense abrió hasta el 19 de mayo la preinscripción a través de su registro general y la sede electrónica para el Campamento de Verán 2026, que se desarrollará del 1 de julio al 28 de agosto en cuatro sedes distintas: las instalaciones del CEIP ‘Santa Baia’, en el centro social de Cabo de Cruz y en los colegios de Abanqueiro y de Cespón. Para el mismo se ofertan 220 plazas distribuidas entre los cuatro centros.

El desarrollo de las actividades se basará en técnicas de intervención participativas y activas, mediante las que se fomentarán la creatividad y los valores de respeto y solidaridad con enfoques no sexistas y con acciones planificadas según las edades y necesidades socioeducativas. El precio por participar es de 150 euros al mes para el horario de 8.00 a 14.00 horas y de 110 euros al mes para el de 10.00 a 14.00 horas, pudiéndose aplicar descuentos en los casos de segundos hermanos, familias monoparentales o personas en exclusión social.