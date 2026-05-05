Boiro selecciona a un director, dos maestros y un tutor para impartir el taller de empleo ‘Torre de Goiáns V’

El Ayuntamiento boirense abrió un proceso selectivo para contratar personal docente y directivo para una nueva edición de su taller de empleo

El Ayuntamiento boirense convocó una selección para contratar personal docente y directivo para las modalidades de forestal y carpintería del taller de empleo ‘Torre Goiáns V’, de 9 meses y destinado a 20 alumnos-trabajadores, y que concretamente son un director, un tutor, un maestro de la especialidad de repoblaciones foretales y tratamientos silvícolas y otro para la de instalación de elementos de carpintería. Las personas aspirantes deberán cumplir requisitos comunes habituales, y estar en posesión del Celga 4.

Además, el director debe contar con el titulo universitario oficial de grado o equivalente y tener permiso de conducir B, al igual que los maestros, que también deberán acreditar el Certificado Profesional de habilitación para la docencia, mientras que al tutor se le exigirá titulación universitaria de Pedagogía, Psicopedagogía o Psicología. La presentación de solicitudes remata en 5 días hábiles a contar desde el siguiente a publicarse la convocatoria. Las bases e información están disponibles en la web municipal.