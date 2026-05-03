Una septuagenaria logra frustrar un robo con fuerza que trataban de perpetrar en su vivienda en el lugar de Breiro, en Boiro

Los ladrones rompieron con un machete la parte inferior de una de las puertas de madera de la casa situada en Breiro Chechu Río

Una boirense de 77 años, que es propietaria de una vivienda situada en el lugar de Breiro, cerca de la Avenida da Constitución, consiguió frustrar un robo con fuerza en su domicilio, aunque no logró evitar los daños que los ladrones causaron para entrar en su inmueble. Los hechos se registraron en torno a las cinco de la madrugada de ayer cuando la mujer dormía plácidamente en la cama de su habitación situada en el primer piso de su casa, cuando el fuerte ruido de un primer golpe provocó que se despertase sobresaltada.

En declaraciones a este periódico reconoció que al escuchar ese estruendo no dudó ni un instante de que estaba relacionado con un robo en su domicilio. Se levantó y se dirigió al lugar del que procedía el ruido, que se repitió, al menos, en una ocasión más. Abrió la puerta de madera para dirigirse a las escaleras que comunican las plantas primera y baja de la vivienda y, nada más empezar a poner sus pies en los peldaños, empezó a gritar y proferir expresiones dirigidas hacia los cacos, a los que no llegó a ver, pues huyeron con las manos vacías antes de que ella pudiera dar sus primeros pasos en la parte baja del domicilio.

Daños con un machete

Aunque logró evitar que le robasen, pues tras una primera inspección ocular no echó nada en falta, pudo ver que el rastro que dejaron en forma de daños. En concreto, rompieron una de las hojas de la parte inferior de una de las puertas de madera de entrada a la casa con un machete y una horquilla que había en esa misma propiedad, y metieron la mano por el hueco abierto para retirar un pasador que la bloqueaba y forzaron la cerradura. Además, la mujer comprobó que un armario, también de madera, que utiliza de ropero, estaba abierto de par en par y parte de la ropa, del calzado y de otros enseres que guardaba en el mismo apareció tirada por el suelo.

Aunque la septuagenaria le había echado mucho valor al salir al encuentro de los ladrones, luego se puso bastante nerviosa, pero no dudó en llamar por teléfono a la Policía Local, que se presentó en el lugar con dos patrullas, y también quiso avisar a una sobrina, pero no se enteró ya que tenía su dispositivo celular en silencio. Ya por la mañana acudieron familiares y efectivos de la Guardia Civil, que tomaron imágenes de la escena del robo. Un par de horas después, la hija de la dueña de la casa asaltada acudió al cuartel boirense del instituto armado a presentar la correspondiente denuncia.

Ventanas en A Boliña

El robo con fuerza en esa vivienda situada en el núcleo de población de Breiro se registró a la jornada siguiente de que en el lugar de A Boliña se produjo la entrada en una casa deshabitada, de la que los amigos de lo ajeno extrajeron las ventanas y las apilaron en el exterior con la intención de llevárselas. Pero, finalmente las dejaron allí, y los vecinos del lugar apuntaron que los ladrones huyeron del lugar al ser descubiertos por alguien. En un anexo del Pazo dos de Bandeorrío, situado en las inmediaciones, se declaró un incendio.