Un incendio vuelve a afectar un año después a un pazo abandonado en el entorno de A Boliña, en Boiro

El incendio, que afectó a ropa y calzado, e incluso parcialmente al tejado, se declaró en un anexo al edificio principal del Pazo dos de Bandeorrío Chechu Río

Poco antes de las ocho y media de la mañana de ayer volvieron a saltar las alarmas en Boiro por un aviso de incendio urbano en el conocido como Pazo dos de Bandeorrío, que se encuentra abandonado en el entorno del lugar boirense de A Boliña, y que hace aproximadamente un año ya se vio afectado por las llamas. Si en aquella ocasión se vio afectada la estructura principal de ese inmueble en una época en la que había okupas en si interior, en esta ocasión las llamas afectaron a un edificio anexo, sin que hubiera que lamentar víctimas, al igual que sucedió en el fuego que se declaró en 2025.

Fue un particular el que contactó con el 112 para comunicar que se había declarado un incendio en ese pazo, y que en el referido anexo ardieron prendas de ropa y calzado, además de que se vio afectado parcialmente el tejado, tal y como informó la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que se desplazó al lugar, al igual que la Guardia Civil y la Policía Local. Se desconoce si su origen fue accidental o provocado.

El incendio, que afectó a ropa y calzado, e incluso parcialmente al tejado, se declaró en un anexo al edificio principal del Pazo dos de Bandeorrío Chechu Río

El incendio, que afectó a ropa y calzado, e incluso parcialmente al tejado, se declaró en un anexo al edificio principal del Pazo dos de Bandeorrío Chechu Río