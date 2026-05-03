El Maio Vintage Market, con 70 puestos y variedad de actividades, atrajo ayer a cientos de personas

Unos niños de Santiago junto a unas chiquillas de Boiro colaboraron en la creación de un maio con xestas y margaritas amarillas en el Maio Vintage Market en Boiro Chechu Río

La totalidad de la calle peatonal del casco urbano de Boiro albergó ayer una nueva edición del Maio Vintage Market, que contó con un total de 70 puestos ambulantes con artesanía local y de Galicia, así como escolares de diferentes centros que pudieron a la venta diferentes artículos con la finalidad de recaudar fondos para sus excursiones y viajes fin de curso. Desde la organización del evento, que recae en el Ayuntamiento de Boiro y en la Asociación Boirense de Empresarios, destacaron la consolidación de esta propuesta y, de una manera especial, que año tras año se comprueba una mayor implicación local.

En ese sentido, subrayaron que se está consiguiendo que la gente salga a la calle a celebrar la primavera y a reinterpretar los maios, aunque el desapacible inicio de la jornada no invitaba a ello, pero el resto de la jornada acompañó la meteorología. “Calou moi ben entre a xente”, incidió el técnico municipal de Cultura, Alberto, quien agregó que ello también contribuye a la dinamización comercial, que es otro de los objetivos de esta iniciativa.

También resultaron muy concurridas las actividades paralelas que se programaron, como un recital del Coro Cores de A Coruña, el taller de baile con Luizinho Astral, el bingo musical con Marga Loureda y el karaoke con Esteban, en el escenario principal, mientras que en el instalado en la Rúa Borobó se contó con DJ Gafapasta, Peter Punk y Jara Ortiz, y en el mercado DJ Matrek.

El Coro Cores maravilló con su actuación al público del Maio Vintage Marlket Chechu Río

La artesanía predominó en la gran mayoría de los puestos que se instalaron en el Maio Vintage Market Chechu Río

La inquieta Cayetana permaneció inmóvil mientras el artista Fran López le hizo una caricatura Chechu Río

Alumnado de diferentes centros educativos de la localidad boirense ofrecieron diversas propuestas para recabar fondos para sus viajes de fin de curso Chechu Río

La lluvia no impidió que fueran numerosas personas las que se acercaron a visitar los puestos del Maio Vintage Market y disfrutar de sus actividades paralelas Chechu Río